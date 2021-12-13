Мадрид, 13 декабря, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес выразил мнение, что Евросоюз должен приложить максимум усилий для поддержания диалога между правительством Николаса Мадуро и венесуэльской оппозицией. Об этом пишет агентство EFE.

pedrucho Протесты в Венесуэле

Несмотря на то, что выборы 21 ноября «не оправдали демократических ожиданий, как нам хотелось бы», Евросоюз «должен продолжать прилагать максимальные усилия для того, чтобы все стороны вступили в диалог, чтобы диалог между венесуэльским правительством и оппозицией поддерживался и чтобы мы, наконец, увидели торжество демократии в Венесуэле».

В Венесуэле 21 ноября состоялись так называемые «мегавыборы» в муниципальные и региональные органы власти.