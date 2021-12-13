Москва, , 14:42 — REGNUM Уровень безработицы в России снизился до минимального за последние несколько лет показателя — 4,3% по данным за октябрь. Об этом замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова заявила 13 декабря на пресс-конференции «Развитие национальной системы квалификаций: итоги года».

Фердинанд Ходлер. Безработный (фрагмент). 1891

Мухтиярова отметила, ссылаясь на данные Росстата, что численность занятых граждан в России составляет 72,3 млн человек. Это очень хороший показатель, он говорит о перевыполнении плана по трудоустройству.

«Мы достигли, выполнили и даже перевыполнили приблизительно на 400 тыс. занятых граждан тот показатель, который был установлен президентом РФ в части восстановления занятости и восстановления рынка труда», — сказала заместитель министра.

В 2020 году в России насчитывалось 4,321 млн безработных, это на 24,7% больше, чем годом ранее. Доля безработных среди населения трудоспособного возраста составила в минувшем году 5,9%, таковы данные Росстата.

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