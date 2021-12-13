Ереван, , 14:34 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 3619 исследований на коронавирус, из которых 66 дали положительный результат. Об этом 13 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

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Всего в стране выявили 342 604 носителя коронавируса. Из них 325 832 справились с инфекцией, в том числе 438 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 7476 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9296 пациентов с COVID-19, в том числе 18 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 7165 тестов на коронавирус 290 были с положительным результатом. 610 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 24 пациента с COVID-19.