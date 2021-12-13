Ставрополь, 13 декабря, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в 2021 году возбудили 33 громких уголовных дела о коррупции в отношении должностных лиц из числа руководителей органов власти и правоохраны. Среди них наиболее резонансными стали дела против бывшего заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева, экс-главы минстроя региона Алексея Когарлыцкого и его заместителя Ивана Якимова, судьи Георгиевского районного суда Вадима Петрова, экс-начальника ГИБДД края Алексея Сафонова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«К уголовной ответственности привлекли 19 человек. Среди них четыре депутата, из которых один — региональной думы, пять членов избиркома и десять юристов. В производстве следователей также находятся уголовные дела в отношении судей, сотрудников следственных органов», — приводит «КП-Ставрополь» слова руководителя СУ СКР по Ставропольскому краю Игоря Иванова.

Всего на Ставрополье с начала 2021 года выявлено 210 предполагаемых коррупционеров, из которых 29 человек — сотрудники правоохранительных органов. Рост коррупционных преступлений составил 32,3% по сравнению с 2020 годом. Также растет и их раскрываемость, уже направлено в суды 200 уголовных дел.