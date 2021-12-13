Уфа, 13 декабря, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Миграционный прирост населения в Башкирии с января по сентябрь текущего года составил более четырех тысяч человек. Об этом 13 декабря сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова на оперативном совещании в правительстве республики.

Алексей Колчин ИА REGNUM Рабочие за работой

По ее словам, в регионе с 2014 года фиксировалась миграционная убыль населения. При этом максимальный отток людей в республике произошел в 2018 году (тогда из региона убыло 8858 человек).

Иванова отметила, что в текущем году в Башкирии впервые за восемь лет зафиксирована положительная тенденция.

«Общий миграционный прирост населения за январь-сентябрь составил 4302 человека. Число выбывших за пределы республики за этот период — 31 тысяча человек. Прибыли для проживания в республике — 35,3 тысячи человек. Мигрировали внутри республики 69,1 тысячи человек», — сообщила Иванова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии уровень безработицы снизился до исторического минимума.