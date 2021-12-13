Москва, , 14:30 — REGNUM Законопроект о QR-кодах позволит не останавливать экономику и социальную жизнь регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 13 декабря сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в ходе встречи с депутатами фракции СРЗП.

Татьяна Голикова Government.ru

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«В условиях продолжающийся два года пандемии любое государство принимает нестандартные решения», — сказала Голикова.

Законопроект не о QR-кодах, а о сертификатах, он даёт возможность не закрывать экономику, отметила она.

«Цель — защитить здоровье и жизнь граждан», — отметила Голикова. «Нам нужен единый порядок принятия решений», — подчеркнула вице-премьер.

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