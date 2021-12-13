Монтевидео, , 14:29 — REGNUM Топливный профсоюз Уругвая намерен обратиться в Международную организацию труда с жалобой на руководство государственной компании Ancap. Об этом пишет Prensa Latina.

Флаг Уругвая Alex Proimos

Суточная забастовка рабочих прошла 7 декабря на нефтеперерабатывающем заводе, в результате чего возник сбой, в котором обе стороны обвиняют друг друга.

Так, руководство компании объяснило это протестом рабочих, и эту позицию поддержал секретарь правительства страны Альваро Дельгадо, выступив с антипрофсоюзной официальной речью и угрожая финансовыми претензиями.

По словам лидера профсоюзной федерации (Fancap) Херардо Родригеса, конфликт начался, когда совет директоров в одностороннем порядке денонсировал коллективный договор, а президент Ancap Алехандро Стипаничич отклонил предложение продлить его на две недели.

Профсоюзный деятель предупредил, что «выдвинуты очень серьезные обвинения, и мы собираемся оценить их с помощью нашего юридического отдела».

Он также пояснил, что работа объекта во время забастовки никогда не контролировалась рабочими, поэтому ответственность за заявленный сбой лежит на совете директоров, а не на неэффективном управлении со стороны рабочих. По всем этим причинам Fancap посчитал возможным заявить в МОТ, что «имеет место нарушение прав профсоюзов и коллективных переговоров».