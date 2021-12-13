Ньон, Швейцария, 13 декабря, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2021/22 состоялась в Ньоне (Швейцария). Об этом 13 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

В жеребьёвке принимал участие бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин. В 1/8 финала турнира сыграют:

«Бенфика» (Португалия) — «Реал» (Испания)

«Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)

«Атлетико» (Испания) — «Бавария» (Германия)

«Зальцбург» (Австрия) — «Ливерпуль» (Англия)

«Интер» (Италия) — «Аякс» (Нидерланды)

«Спортинг» (Португалия) — «Ювентус» (Италия)

«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)

ПСЖ (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Первые матчи пройдут 15, 16, 22 и 23 февраля. Ответные матчи состоятся 8, 9, 15 и 16 марта.