Санкт-Петербург, , 14:43 — REGNUM Зимние каникулы у петербургских школьников начнутся на пару дней раньше обычного, но только у тех, кого смогут оставить дома родители. Остальные смогут ходить в школу вплоть по 28 декабря. Об этом 13 декабря сообщила курирующая сферу образования вице-губернатор Ирина Потехина.

Каникулы начались

Как уточнила чиновница, в отличие от предыдущего года, когда ковидом болели более 2 тыс. педагогов, а около 22 тыс. школьников находились на дистанционном обучении и еще около 4 тыс. болели, в этом году болеющих учителей едва превышало 300 человек в сутки. Смешанным форматом сейчас пользуются около 6 тыс. школьникоа. А единственный показатель, который сегодня почти такой же, как и год назад — количество классов, ушедших на дистанционное обучение: на прошлой неделе оно колебалось вокруг цифры 550.

«Мы приспособились к новой реальности. Но усталость от соблюдения многочисленных санитарных ограничений, конечно, копится. И вопросы по поводу раннего ухода на каникулы (с 25 декабря) — особенно на фоне решения, принятого нашими соседями, Ленинградской областью — поступают как от родителей, так и от педагогов», — заметила Потехина.

Напомним, что официально зимние каникулы начинаются 29 декабря. Но уже к концу следующей недели будут выставлены все оценки и проведены все школьные ёлки.

«В принципе можно было бы и уходить на каникулы. Но большинство родителей работают, у них каникулы ещё не начнутся. И неработающая школа создаст для них ненужные сложности, — добавила вице-губернатор. — Поэтому, посоветовавшись с коллегами, решили: два последних дня четверти — 27 и 28 декабря — школы будут работать по свободному расписанию».

Таким образом, каждая образовательная организация сама примет решение: будут ли в эти дни проходить уроки, работать кружки или пройдут какие-то другие занятия.

«Если же родители готовы оставить ребят дома, уехать на дачу или в отпуск — они могут начать каникулы уже с 25 декабря», — подытожила Ирина Потехина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что из-за большого числа классов, ушедших на карантин из-за случаев заражения коронавирусом и ОРВИ, в Смольном задумались над предложением родителей, которые по примеру соседней Ленинградской области, ожидали, что их дети на неделю раньше уйдут на зимние каникулы.

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