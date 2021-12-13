Вашингтон, 13 декабря, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Microsoft опубликовала все эпизоды документального сериала Power On, рассказывающего об истории игровой консоли Xbox. Они доступны на официальном YouTube-канале Xbox с 13 декабря.

Xbox Series X

Сериал расскажет о том, как создавалась самая первая консоль Xbox и том, какой путь она проделала до современной Xbox Series X/S. В частности, первый эпизод шоу посвящён группе разработчиков, которая уговорила Microsoft открыть игровой подразделение и заняться производством игровых приставок.

Добавим, что документальный сериал Power On был создан в честь празднования 20-летия консоли Xbox. Самая первая приставка этой серии поступила в продажу 15 ноября 2001 года.