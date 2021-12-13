Казань, 13 декабря, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Татарии после отравления парами хлора девяти человек возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Хлор в газообразном состоянии

Утром 13 декабря в бассейне в поселке Кульсеитово города Казани получили отравление, предположительно парами хлора, девять человек, в том числе трое детей. По предварительным данным, все пострадавшие были посетителями частного бассейна. Шестеро из них в настоящее время находятся под наблюдением медиков.

ИА REGNUM ранее сообщало, на обследовании в больнице №7 города Казани находятся трое пострадавших, еще три человека отказались от госпитализации. Трое несовершеннолетних доставлены в детскую республиканскую клиническую больницу. По данным минздрава РТ, состояние у всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести. По факту инцидента, произошедшего в Советском районе города организована прокурорская проверка.

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