Вашингтон, , 14:27 — REGNUM Большинству граждан США не нравится то, какие меры принимает президент страны Джо Байден для решения наиболее остро стоящих проблем, сообщает со ссылкой на опубликованный 12 декабря опрос ABC News/Ipsos poll общественного мнения New York Post.

Так, 57% американцев недовольны тем, какие меры принимаются в области экономики, что на 19% больше, чем в марте.

Поддерживает работу американского лидера 41% опрошенных. В части насилия с применением огнестрельного оружия, работу главы Белого дома не одобряет 66% участников опроса (в марте этот показатель находился на отметке 57%).

Принимаемые меры по борьбе с преступностью не одобряют 61% американских граждан, что на 3% выше, чем в июле. Поддерживают Байдена в этих областях 32% и 36% соответственно.

Недовольны также американские граждане тем, какие меры принимают нынешние власти по борьбе с инфляцией, которая в этом году выросла до 6,8%. Так, эти меры поддерживают 28% граждан, не нравятся они 69%).