Тбилиси, , 14:26 — REGNUM Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, ранее объявившая о своей отставке, не будет называть причину такого решения. Об этом она 13 декабря сказала журналистам.

Екатерина Тикарадзе Facebook.com/mohgovge

«Я уже сделала комментарий, думаю было достаточно. Не нужно искать какую-то интригу, которой не существует», — сказала глава минздрава.

Журналисты также отметили, что Тикарадзе не было на совещании правительства, хотя, официально она ещё занимает должность главы ведомства. Министр, отвечая вопрос о протесте, отметила, что считает такую форму протеста деструктивной.

На вопрос о возможном преемнике Тикарадзе на посту главы минздрава она также не ответила, сказав, что решать будет премьер-министр.

Напомним, Тикарадзе объявила намерении уйти с поста министра здравоохранения 9 декабря, не назвав причину своего ухода. До конца года она продолжит занимать должность для того, чтобы не нарушалась работа министерства.

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