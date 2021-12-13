Элиста, 13 декабря, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Калмыкии возбуждено уголовное дело в отношении адвоката Адвокатской палаты Дагестана. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 13 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Как полагают следователи, днём 13 декабря адвокат вместе с двумя жителями Дагестана передали взятку в размере 1 млн рублей руководителю одного из межрайонных следственных отделов СУ СКР по Республике Калмыкия. Деньги предназначались в обмен на прекращение уголовного преследования в отношении одного из обвиняемых по уголовному делу. Следователь от дачи взятки отказался.

Злоумышленники задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.