Москва, , 14:24 — REGNUM В России, несмотря на общий рост правовой грамотности, всё ещё сохраняется непростое положение с правами человека. Об этом 13 декабря заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Валерий Зорькин Kremlin.ru

«На самом деле, положение всё же не такое простое с правами человека. Мы понимаем, что Россия идёт (вперёд), постепенно всё это упрочивается и люди более грамотными становятся, но всё равно нарушения есть и никуда от этого не денешься», — заявил Зорькин.

По его словам, в последнее время в Росси существенно возрос уровень правосознания, что означает и качественный рост требований к самому Конституционному суду.

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