Оренбург, , 14:23 — REGNUM В Оренбургской области выявили 231 новый случай заражения коронавирусом, что на семь меньше предыдущего суточного показателя. Об этом 13 декабря сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировано 104 648 носителей коронавируса. Показатель заболеваемости составил 5339,4 на 100 тысяч населения.

Выздоровели 89 246 оренбуржцев. Стоит отметить, что число выписанных из COVID-центров за сутки пациентов превысило число новых заражений: 332 против 231факта.

По причине коронавирусной инфекции в Оренбуржье скончались 3292 человека. За последние сутки подтверждено девять смертей.