Глава Ярославской области готов поддержать поправки оппозиции в бюджет
Ярославль, 13 декабря, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев готов поддержать поправки оппозиции, предложенные для внесения в бюджет региона на 2022 год после их корректировки. Об этом Евраев заявил на заседании Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
В отличие от своего предшественника Дмитрия Миронова Михаил Евраев лично пришёл в думу и рассказал депутатам о своём видении бюджета. Кроме того, Евраев призвал к диалогу все представленные в думе партии.
Оппозиция традиционно вносит поправки, которые не поддерживает правительство области и ведущая фракция «Единая Россия». Так произошло и на этот раз, однако врио губернатора готов поддержать часть предложений после более тщательной проработки.
Чиновник отметил — вернуться к поправкам планируют при уточнении бюджета в феврале 2022 года. До конца года он так же заявил о планах встретиться со всеми фракциями. В завершении своего выступления Михаил Евраев попросил все фракции поддержать бюджет.
Большинством голосов бюджет во втором чтении был принят.