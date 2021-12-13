Ярославль, 13 декабря, 2021, 15:26 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев готов поддержать поправки оппозиции, предложенные для внесения в бюджет региона на 2022 год после их корректировки. Об этом Евраев заявил на заседании Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Михаил Евраев

В отличие от своего предшественника Дмитрия Миронова Михаил Евраев лично пришёл в думу и рассказал депутатам о своём видении бюджета. Кроме того, Евраев призвал к диалогу все представленные в думе партии.

Оппозиция традиционно вносит поправки, которые не поддерживает правительство области и ведущая фракция «Единая Россия». Так произошло и на этот раз, однако врио губернатора готов поддержать часть предложений после более тщательной проработки.

«Среди есть предложения точно заслуживающие внимания. Например, поправка КПРФ по ремонту помещений для тружеников тыла. Это важный вопрос. И эти поправки необходимо проработать с правительством и вернуться к ним в феврале следующего года. Или, например, «Справедливая Россия» по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения. Почему не были поддержаны, коллеги? Потому что речь идёт о поправках в целом. А нам хотелось бы понимать конкретику. Нам хотелось бы, чтобы эти поправки были направлены на конкретную помощь для людей. В первую очередь на те условия, в которые у нас жители лечатся в этих больницах наших. А это вызывает в нас большую обеспокоенность. И мне хотелось бы, чтобы эти средства были направлены, скажу как есть. на бельё, на матрасы, кровати, ремонт помещений. Чтобы это были нормальные условия для людей», — пояснил свою позицию врио губернатора.

Чиновник отметил — вернуться к поправкам планируют при уточнении бюджета в феврале 2022 года. До конца года он так же заявил о планах встретиться со всеми фракциями. В завершении своего выступления Михаил Евраев попросил все фракции поддержать бюджет.

Большинством голосов бюджет во втором чтении был принят.