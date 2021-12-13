Красноярск, 13 декабря, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В Уярском районе Красноярского края женщина предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности пятилетней девочке. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 декабря в Главном следственном управлении СКР по региону.

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Расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы города Красноярска завершено. Она обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По версии следствия, в период до 29 июля 2020 года страдающая наркотической зависимостью мать передала свою пятилетнюю дочь знакомой, проживающей в Красноярске. В дальнейшем мать не принимала участия в воспитании и содержании ребёнка.

В июле 2020 года знакомая вместе с девочкой уехала на дачу в город Уяр Уярского района Красноярского края.

В сентябре 2020 года девочке стало плохо, у неё поднялась температура. Женщина без назначения врача дала ей лекарства. Состояние ребёнка ухудшилось, однако красноярка не сообщила об этом участковому педиатру, не вызвала скорую помощь. Она продолжала самостоятельно давать ей жаропонижающие препараты, в том числе в инъекциях.

В результате 25 сентября 2020 года у девочки возникла тяжёлая аллергическая реакция, вызванная применением медицинских препаратов. Ребёнок умер.

Опасаясь ответственности за содеянное, красноярка завернула тело в одеяло и на следующий день на своём автомобиле вывезла в лес, оставив в яме и присыпав землёй.

Уголовное дело вместе с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, мать ребёнка задержали в феврале 2021 года за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. В марте 2021 года, находясь в СИЗО, она написала заявление с просьбой найти дочь.