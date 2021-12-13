Москва, 13 декабря, 2021, 14:18 — ИА Регнум. После слов главы МИД Германии Анналены Бербок реакция на рынке не заставила себя ждать. Цены на газ в Европе моментально взлетели на открытии торговой сессии на 8% и превысили $1300 за тысячу кубометров, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin Газопровод «Северный поток — 2»

«Однако ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в своем заявлении сообщил о том, что останавливать ввод газопровода уже слишком поздно.

Напомним, что укладка труб «Северного потока — 2» завершилась ещё в сентябре и газопровод на данный момент полностью готов к запуску. В настоящий момент Германия приостановила процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG.

Германия должна принять решение до 8 января касательно запуска «Северного потока — 2», затем его еще два месяца будет рассматривать Еврокомиссия, которая может продлить срок до 8 мая 2022 года.

У Анналены Бербок непростая ситуация, ведь возглавляемая ранее ею партия «Зелёных» выступала категорически против завершения строительства газопровода, но теперь партия «Зелёных» входит в коалицию с правящей СДПГ, что и обеспечило Анналене пост министра иностранных дел. А СДПГ, наоборот, всегда поддерживала строительство «Северного потока — 2».

Теперь получается, что новому министру иностранных дел приходится «переобуваться в прыжке» и срочно менять своё отношение к проходящей сертификации СП-2.

Похоже, что её заявление не только предмет торга с Еврокомиссией (торг здесь не очень уместен), сколько попытка переложить ответственность за принятие решения по сертификации газопровода на Федеральное сетевое агентство Германии и на ЕК, которая ещё должна одобрить принятое немецким регулятором решение.

Для России ввод нового газопровода значительно снизит транзит газа через Украину, который работает на предельных мощностях, пропуская рекордные 59,3 млрд кубометров в год, при плановой производительности в 55 млрд.

Кроме того, при поставках в Германию балтийский маршрут короче на 1800 км. Чем меньше расстояние, тем дешевле будет доставка газа.

Для экономики России этот фактор станет укрепляющим, ведь нефтегазовая отрасль является очень важной составляющей и для её стабильности запуск «Северного потока — 2» будет играть важную роль», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент газопровод «Северный поток — 2» не может быть введен в эксплуатацию из-за несоответствия европейским правилам, заявила в эфире телеканала ZDF глава МИД Германии Анналена Бербок.

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