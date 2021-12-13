Москва, , 14:17 — REGNUM В политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) считают, что введение QR-кодов не решает задачу сохранения здоровья граждан, передает 13 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Миронов на встрече фракции СРЗП с Татьяной Голиковой

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«Мы все сторонники вакцинации, но мы сторонники добровольной вакцинации, осознанной. Мы хотим, чтобы наши люди не болели, чтобы люди были здоровы, не было смертности. Но введение QR-кодов эту задачу не решает», — сказал лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов в ходе встречи фракции с вице-премьером Татьяной Голиковой.

В целом, по его словам, фракция будет голосовать против правительственного законопроекта.

Ранее представители фракции ЛДПР сообщили, что пока не будут голосовать по законопроекту о введении QR-кодов.

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