Нур-Султан, , 15:21 — REGNUM Осуждённому в Казахстане к 10 годам заключения строгого режима пророссийскому блогеру Ермеку Тайчибекову даже не предоставили возможности ознакомиться с материалами уголовного дела. Об этом 13 декабря заявил ИА REGNUM адвокат Галым Нурпеисов.

Пикет в защиту Ермека Тайчибекова у посольства Казахстана (с) ИА REGNUM

«Ермек ходатайствовал перед судом о предоставлении ему копий материалов уголовного дела», — сообщил адвокат.

«Его ходатайство формально удовлетворили. Но при этом провели процесс в течение двух с половиной дней», — рассказал Нурпеисов.

«Таким образом, у Ермека не было времени ознакомиться с материалами своего дела и подготовиться к процессу», — пояснил адвокат.

«В соответствии с УПК Республики Казахстан защите должно предоставляться достаточное количество времени на ознакомление с материалами дела и на подготовку к суду и прениям. Эта норма была нарушена», — заключил Нурпеисов.

Напомним, что 6−8 декабря судьей Ауэзовского суда г. Алма-Аты Дианой Джузбаевой и прокурором Алией Оспановой блогер и бизнесмен Ермек Тайчибеков был по итогу приговорён к десяти годам заключения строгого режима.