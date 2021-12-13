Волгоград, 13 декабря, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Несколько человек задержали полицейские на митинге водителей такси в Волгограде 13 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

На парковке в Дзержинском районе города утром собрались около 100 человек. По словам таксистов, «забастовка» должна обратить внимание на условия работы водителей — их не устраивает тарифная политика агрегатора, система начисления комиссий, отсутствие социальных гарантий. По данным издания «Новости Волгограда», несколько человек были задержаны с формулировкой «организация несогласованного митинга», в полиции не комментируют эти события.

Как сообщало ИА REGNUM, первую забастовку против экономической политики «Яндекс.Такси» волгоградские таксисты провели 7 декабря.