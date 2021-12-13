Элиста, 13 декабря, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Прокуратура Калмыкии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о попытке рейдерского захвата трёх нефтяных компаний. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве 13 декабря.

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Как полагают следователи, в апреле 2021 года злоумышленники с целью завладения имуществом и денежными средствами ООО «ЕвроСибОйл», ООО «Комсомольскнефть» и ООО «АвтоСпецСервис» с помощью поддельных документов провели нотариальную сделку купли-продажи 100% доли в уставном капитале трёх компаний. Эти же документы были представлены в налоговую службу Элисты. Затем бандиты проникли на территорию производственной базы одной из компаний в Черноземельском районе и установили контроль за деятельностью по добыче нефти.

Преступники были задержаны силовиками.

Материалы уголовного дела о покушении на мошенничество и подделке документов в отношении организатора и пяти членов организованной преступной группы направлены в Элистинский городской суд.