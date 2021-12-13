Москва, , 14:16 — REGNUM В последнее время стали более профессиональными и сами жалобы, которые подаются в Конституционный суд России. Об этом 13 декабря заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Председатель Конституционного Суда России Валерий Зорькин Kremlin.ru

«Наряду с законодательством и практикой профессиональными стали сами жалобы. Не только потому, что подключаются адвокаты, но просто Конституционный суд вступил уже в четвёртое десятилетие своей практики, и, видимо, постепенно люди уже узнают, что можно требовать от Конституционного суда, а по каким вопросам надо идти в ЖЭК или, скажем, в суд общей юрисдикции, или к участковому инспектору», — заявил Зорькин.