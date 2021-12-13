Кито, , 14:16 — REGNUM Граждане Эквадора ожидают заявления президента Гильермо Лассо по вопросу уровня минимальной заработной платы, планку которого собираются повысить в начале 2022 года. Об этом пишет Prensa Latina.

Гильермо Лассо (сс) Fundación del Barrio

Сам президент ранее заявил, что даст соответствующую информацию по этому вопросу, который вызывает споры из-за отсутствия консенсуса между работодателями и работниками после нескольких встреч по установлению нового уровня минимальной заработной платы, которая будет действовать в течение всего 2022 года.

«В понедельник я сделаю важное заявление по вопросу заработной платы. Оставайтесь с нами», — сказал глава государства в эфире программы «Давайте встретимся в прямом эфире».

Одним из главных предвыборных обещаний Лассо было увеличение единой базовой зарплаты с 400 до 500 долларов в течение срока его пребывания у власти.