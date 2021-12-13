Кито, 13 декабря 2021, 14:16 — REGNUM Граждане Эквадора ожидают заявления президента Гильермо Лассо по вопросу уровня минимальной заработной платы, планку которого собираются повысить в начале 2022 года. Об этом пишет Prensa Latina.

Гильермо Лассо
Гильермо Лассо
(сс) Fundación del Barrio

Сам президент ранее заявил, что даст соответствующую информацию по этому вопросу, который вызывает споры из-за отсутствия консенсуса между работодателями и работниками после нескольких встреч по установлению нового уровня минимальной заработной платы, которая будет действовать в течение всего 2022 года.

«В понедельник я сделаю важное заявление по вопросу заработной платы. Оставайтесь с нами», — сказал глава государства в эфире программы «Давайте встретимся в прямом эфире».

Одним из главных предвыборных обещаний Лассо было увеличение единой базовой зарплаты с 400 до 500 долларов в течение срока его пребывания у власти.