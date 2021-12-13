Кострома, , 15:18 — REGNUM Построить новый родильный дом в Костроме планируется в ближайшие четыре года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области.

Проект нового родильного дома, подготовленный проектной организацией «Старый Кремль» из Уфы

В областном центре имеется два места для приёма беременных женщин — роддом No1 на проспекте Мира и перинатальный центр областной больницы. Гинекологическое отделение первого из них находится в бывшем здании духовного училища, построенного в1894 году. Помещения находятся в неудовлетворительном состоянии и плохо приспособлены для санитарной обработки.

Ранее администрация региона заключила контракт на разработку проекта нового роддома. Документ готов и должен пройти государственную экспертизу до 18 февраля 2022 года. Стоимость проекта будет определена после этих мероприятий. По предварительным подсчётам потребуется порядка 600 миллионов рублей.

Однако уже известно, что здание будет трёхэтажным. Учреждение рассчитано на 160 коек, в нём медики смогут принимать не менее 3,5 тысячи родов ежегодно. Сто коек займёт акушерское отделение, 30 мест оборудуют для приёма детей с патологиями и критически низким весом, ещё 30 мест отведут под гинекологию.

«Новый роддом имеет для Костромы масштабное, стратегическое значение. Если он появится, будет решено сразу несколько проблем. Надеюсь, на базе учреждения мы сможем организовать акушерский стационар третьей группы, которого сейчас в Костромской области нет. Всех женщин высокой группы риска мы направляем в Иваново, Ярославль и Москву (ежегодно в другие регионы по этой причине уезжает около 6%, или 300 рожениц из Костромской области). Кроме этого, появление роддома решит проблему квалификации кадров — если у врачей остаются только лёгкие случаи, нет должной практики, наступает профессиональная деградация. Кроме этого, когда женщины рождают в других регионах, финансирование из нашего фонда медицинского страхования уходит к ним. А так оно может остаться внутри области и идти на развитие сети региональных учреждений» , — пояснила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM главный врач роддома No1 Анна Федоренко.

Получить большую часть средств на реализацию проекта область надеется в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения». Планируется, что строительство начнётся в 2024 и завершится в 2026 году.

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