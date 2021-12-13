Названы сроки строительства нового родильного дома в Костроме
Кострома, 13 декабря, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Построить новый родильный дом в Костроме планируется в ближайшие четыре года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области.
В областном центре имеется два места для приёма беременных женщин — роддом No1 на проспекте Мира и перинатальный центр областной больницы. Гинекологическое отделение первого из них находится в бывшем здании духовного училища, построенного в1894 году. Помещения находятся в неудовлетворительном состоянии и плохо приспособлены для санитарной обработки.
Ранее администрация региона заключила контракт на разработку проекта нового роддома. Документ готов и должен пройти государственную экспертизу до 18 февраля 2022 года. Стоимость проекта будет определена после этих мероприятий. По предварительным подсчётам потребуется порядка 600 миллионов рублей.
Однако уже известно, что здание будет трёхэтажным. Учреждение рассчитано на 160 коек, в нём медики смогут принимать не менее3,5 тысячи родов ежегодно. Сто коек займёт акушерское отделение, 30 мест оборудуют для приёма детей с патологиями и критически низким весом, ещё 30 мест отведут под гинекологию.
Получить большую часть средств на реализацию проекта область надеется в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения». Планируется, что строительство начнётся в 2024 и завершится в 2026 году.