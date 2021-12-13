Москва, , 14:20 — REGNUM Причины, по которым затягивается ввод газопровода «Северный поток — 2» в эксплуатацию, лежат в юридической плоскости. Об этом 13 декабря заявил политолог из Германии Александр Рар в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, искать политическую подоплеку здесь не нужно. Германия заинтересована в поставках российского газа. Поэтому «Северный поток — 2» должен начать работу как можно скорее, отметил эксперт.

«Нам нужен российский газ, также как и норвежский газ. Нам нужно энергетически обезопасить Европу. Поэтому логика подсказывает, что «Северный поток — 2» должен войти в действие, как можно скорее. Здесь есть маленькая проблема — юридическая, не политическая. Последний отрезок этого газопровода, который проходит через немецкую территорию, должен иметь другого хозяина — не российского. Но это юридический вопрос — немецкая компания сядет на этот участок и будет спокойно прокачивать газ», — сказал Рар.

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