Саратов, , 14:29 — REGNUM В Саратовской области на основании предложений главного санитарного врача региона на период с 20 декабря 2021 года по 10 января 2022 года с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции установлены дополнительные требования. Соответствующее постановление 13 декабря подписал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Новогодняя игрушка

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Согласно документу, новогодние мероприятия для детей должны быть проведены с соблюдением ряда профилактических мер. Так, проведение детских мероприятий разрешено только в закрытых помещениях с заполнением не более 50% зрительских мест; допуск персонала, артистов, аниматоров, волонтеров и сопровождающих детей лиц осуществляется только при наличии сведений о полном курсе вакцинации от COVID-19 или перенесенном заболевании за последние полгода. В закрытых помещениях при наличии зрительских мест разрешается проводить представления и спектакли только со сцены, при этом запрещено проведение анимационной программы в фойе, холле здания, где организуются новогоднее представление. Запрещено проведение праздников со свободным перемещением детей (без зрительских мест). Рекомендовано проводить новогоднее представление (спектакль) для детей без антракта с продолжительностью не более 1,5 часа. В залах или фойе должно быть установлено оборудование для обеззараживания воздуха, а контактные поверхности обрабатываться дезсредствами не реже одного раза в два часа. На входе в здание обязательно наличие бесконтактных дозаторов с антисептиками для обработки рук и организована термометрия. С целью предотвращения скопления зрителей перед входом в здание организаторам рекомендуется составлять график прибытия групп детей и сопровождающих на мероприятие.

ИА REGNUM напоминает, депутаты Саратовской облдумы поддержали проекты изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которые предусматривают введение QR-кодов в общественных местах, на железнодорожном и воздушном транспорте по всей стране. После обсуждения в комитетах данный вопрос вынесли на внеочередное заседание, состоявшееся 2 декабря.

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