Батуми, Грузия, , 14:16 — REGNUM Депутаты городского совета (сакребуло) Батуми от оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) 13 декабря заблокировали рабочее место мэра города Арчила Чиковани. Об этом сообщает телеканал Mtavari arkhi.

Панорама Батуми Jason Rosenberg

По данным журналистов, депутаты зашли в кабинет градоначальника раньше его, заняли место мэра. Оппозиционеры обвиняли защедшего в кабинет Чиковани в коррупции. Проведённый аудит якобы показал, что 49 из 119 объектов в Батуми строятся незаконно.

Депутаты также заявил, что один из руководителей муниципалитета якобы пришёл с оружием на объект во время проверки.

«Вы думаете, что ваши сотрудники должны ходить с оружием? Отреагируйте, приостановите его полномочия хотя бы ненадолго. Объясните также, почему строится без разрешения т.н. китайский квартал на улице Леонидзе», — заявил депутат от ЕНД Резо Харази.

Сообщается, что после словесной перепалки мэр Батуми покинул кабинет, а оппозиционеров вытеснили оттуда сотрудники полиции.