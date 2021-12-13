Джакарта, , 14:14 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии отметило, что вакцинацию детей в возрасте 6−11 лет проведут в 11 провинциях, сообщает CNN Indonesia.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Для вакцинации детей этого возраста используют вакцину Sinovac. Вакцинация начнется 14 декабря 2021 года.

В общей сложности 8,8 млн детей в возрасте от 6 до 11 лет прошли первый этап вакцинации от коронавируса. Между тем власти Индонезии намерены привить от COVID-19 26,8 млн человек.

В столице Индонезии Джакарте привьют 983 248 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии приняло решение продлить действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали.

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