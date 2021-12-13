Ярославль, , 14:35 — REGNUM В Ярославской области в 2022 году увеличат расходы на ремонт и содержание дорог. Об этом заявил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев на заседании Ярославской областной думы.

Дорога Углич-Ярославль Yarregion.ru

О дополнительных тратах на дороги глава региона рассказал, докладывая о внесённых ко второму чтению поправках.

«Поправками ко второму чтению объём дорожного фонда вырос на 1 миллиард 300 миллионов рублей. Будет отремонтировано в 2022 году более 160 километров дорог. И я могу вам сказать, что эти цифры не окончательные. Мы сейчас очень серьёзно работаем с нашими коллегами с федерального уровня. И рассчитываем, что эти цифры у нас значительно увеличатся. Не буду называть какие-то цифры, будем говорить про это осторожно. Но основания для такого оптимизма у нас есть», — заявил Михаил Евраев.

Общая сумма доходов бюджета Ярославской области на 2022 год составила 93,2 миллиарда рублей. Доходы бюджета 2021 года составляли (в первоначальной редакции документа без учета поправок в течение года) 78,4 млрд рублей.

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