Ярославль, 13 декабря 2021, 14:35 — REGNUM В Ярославской области в 2022 году увеличат расходы на ремонт и содержание дорог. Об этом заявил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев на заседании Ярославской областной думы.
О дополнительных тратах на дороги глава региона рассказал, докладывая о внесённых ко второму чтению поправках.
Общая сумма доходов бюджета Ярославской области на 2022 год составила 93,2 миллиарда рублей. Доходы бюджета 2021 года составляли (в первоначальной редакции документа без учета поправок в течение года) 78,4 млрд рублей.
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