Пермь, , 14:13 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявили 670 заражений коронавирусом, что на девять меньше, чем днем ранее, сообщает 13 декабря оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Permkrai.ru

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Общее число выявленных заражённых граждан с начала пандемии в Прикамье достигло 149 712. Оправились от болезни 128 888 человек. На сегодняшний день в больницах на лечении находятся 2469 пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Состояние 283 пермяков медики оценивают как тяжелое.

Жертвами COVID-19 в регионе стали 7130 человек. За последние сутки зарегистрировано 15 летальных исходов.