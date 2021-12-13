Эдмонтон, Канада, 13 декабря, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Глава Inflexion Games Аарин Флинн подробнее рассказал о сюжете своей новой игры Nightingale. Его слова приводит портал Eurogamer 13 декабря.

Скриншот с YouTube Nightingale

События Nightingale происходят в начале XIX века в альтернативной версии нашего мира. Магия в этой вселенной существует в течение нескольких столетий и позволяет людям строить сети волшебных порталов в другие фантастические миры.

В начале сюжета игры в мир вернутся феи (Fairy) — сверхъестественные создания, подарившие людям магию. Одновременно с их приходом порталы перестают исправно работать, а персонажи игроков оказываются разбросаны по разным уголкам планеты в попытках выжить и докопаться до правды. Им предстоит отыскать несколько исправных порталов и добраться до города Nightingale, мирового центра магии, сражаясь с чудовищами и набираясь сил.

Добавим, что анонс Nightingale состоялся на церемонии награждения The Game Awards 2021. Это многопользовательский симулятор выживания с элементами «песочницы».