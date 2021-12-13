Калуга, 13 декабря 2021, 14:44 — REGNUM В Калужской области за последние десять дней наблюдался рост жалоб населения на качество очистки дорог и тротуаров от снега и наледи. Об этом 13 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы заседания областного правительства.
В своих жалобах люди отмечали, что доступ к социальным объектам затруднен в связи с несвоевременной расчисткой дорог и улиц от гололёда. Всего по данной теме в Центр управления регионом поступило 152 обращения, в основном из Калуги, Обнинска, Людиновского и Козельского районов. Впрочем, по сравнению со снежными периодами 2020 и начала 2021 годов количество обращений снизилось в два с половиной раза. Так, городской голова Калуги Дмитрий Денисов доложил на заседании правительства области, что реагенты и пескосоляная смесь закуплены в необходимом объёме, в настоящее время в уборке города задействовано 88 единиц техники и около 150 дорожных рабочих, которые расчищают подходы к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. Дмитрий Денисов также подчеркнул, что за передвижением снегоуборочной техники можно наблюдать с помощью интерактивной карты на сайте горуправы. Цифровой мониторинг уборки города реализуется совместно с компанией «Меркатор Калуга».
Губернатор области Владислав Шапша обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость своевременной реакции на изменения погодных условий.
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