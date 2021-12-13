Калуга, , 14:44 — REGNUM В Калужской области за последние десять дней наблюдался рост жалоб населения на качество очистки дорог и тротуаров от снега и наледи. Об этом 13 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы заседания областного правительства.

Уборка снега Дарья Антонова © ИА REGNUM

В своих жалобах люди отмечали, что доступ к социальным объектам затруднен в связи с несвоевременной расчисткой дорог и улиц от гололёда. Всего по данной теме в Центр управления регионом поступило 152 обращения, в основном из Калуги, Обнинска, Людиновского и Козельского районов. Впрочем, по сравнению со снежными периодами 2020 и начала 2021 годов количество обращений снизилось в два с половиной раза. Так, городской голова Калуги Дмитрий Денисов доложил на заседании правительства области, что реагенты и пескосоляная смесь закуплены в необходимом объёме, в настоящее время в уборке города задействовано 88 единиц техники и около 150 дорожных рабочих, которые расчищают подходы к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. Дмитрий Денисов также подчеркнул, что за передвижением снегоуборочной техники можно наблюдать с помощью интерактивной карты на сайте горуправы. Цифровой мониторинг уборки города реализуется совместно с компанией «Меркатор Калуга».

Губернатор области Владислав Шапша обратил внимание глав муниципалитетов на необходимость своевременной реакции на изменения погодных условий.

«Но не надо успокаиваться. Не самые простые снегопады еще впереди, поэтому важно, чтобы вся техника и все люди были настроены на работу», — отметил Владислав Шапша.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области ликвидируют последствия мощного снегопада