Москва, , 14:11 — REGNUM Законодательная система России стала более устойчивой и сбалансированной. Об этом 13 декабря заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Валерий Зорькин Alexey Yushenkov

«Законодательная система России, по практике Конституционного суда, стала устойчивой, сбалансированной и более профессиональной», — заявил Зорькин.

«Конечно, всегда есть огрехи, пища для Конституционного суда. Но больший акцент сейчас, мне кажется, надо было бы сделать на том, как применяются законы, потому что мы ведь проверяем не просто букву закона, а с учётом правоприменительной практики. И вот тут, что называется, собака зарыта — так иногда выражаются», — указал он.

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