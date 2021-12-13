Страсбург, Франция, , 15:26 — REGNUM Сербия усовершенствовала меры борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом говорится в отчете Совета Европы, опубликованном 13 декабря.

Отмывание денег Pixabay.com

В отчете отмечается, что Сербия успешно выполнила большинство требований Совета Европы. Единственная область, которую Сербии придется дополнительно согласовать с европейскими стандартами — это область новых технологий, в которой действуют новые требования по поводу отслеживания оборота виртуальных денег.

В качестве одного из положительных шагов Сербии в отчете отмечаются изменения в законодательстве, которые относятся к идентификации клиентов казино и денежных транзакций суммой больше 2000 евро, передает телеканал РТС.

Напомним, что следующий отчет о соблюдении Сербией стандартов борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма соответствующая комиссия Совета Европы составит через два года.