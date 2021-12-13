Гватемала, 13 декабря 2021, 14:10 — REGNUM Власти Гватемалы ожидают получения официального списка мигрантов, погибших в дорожной аварии в мексиканском Чьяпасе. Об этом в интервью каналу Noti7 заявил президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи.
По его словам, власти надеются узнать личности людей, большинство из которых предположительно являются гватемальцами, на основании рассказов выживших в трагедии, произошедшей 9 декабря.
Джамматтеи объяснил, что процесс был сложным, поскольку у многих не было документов, и заверил, что будет сделано все возможное для скорейшей репатриации тел погибших в родные места.
Глава государства напомнил, что в знак солидарности он объявил трехдневный национальный траур, и призвал не допустить повторения подобных событий.