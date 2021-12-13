Гватемала, 13 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Власти Гватемалы ожидают получения официального списка мигрантов, погибших в дорожной аварии в мексиканском Чьяпасе. Об этом в интервью каналу Noti7 заявил президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи.

(сс) Presidencia de Guatemala Алехандро Джамматтеи

По его словам, власти надеются узнать личности людей, большинство из которых предположительно являются гватемальцами, на основании рассказов выживших в трагедии, произошедшей 9 декабря.

Джамматтеи объяснил, что процесс был сложным, поскольку у многих не было документов, и заверил, что будет сделано все возможное для скорейшей репатриации тел погибших в родные места.

Глава государства напомнил, что в знак солидарности он объявил трехдневный национальный траур, и призвал не допустить повторения подобных событий.