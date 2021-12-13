Москва, , 14:08 — REGNUM Законодательным органам власти следует присмотреться к законодательству в социальной сфере. Об этом 13 декабря заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Председатель Конституционного Суда России Валерий Зорькин Kremlin.ru

«Законы стали более профессиональные, это видно. Например, возьмём налоговое законодательство: в 1990-х годах, я помню, чуть ли не пленум — идёт решение по налогам», — заявил Зорькин.

В настоящее время, по его словам, рассмотрений по налогам стало меньше всего по сравнению с другими предметами: социальными правами, уголовным правом и уголовным процессом, гражданским правом, собственностью, договорами.

«Это, видимо, говорит о том, что налоговое законодательство стабилизировалось, а вот социальное законодательство — это всегда, конечно, проблема — тут есть, видимо, над чем подумать законодателю», — указал Зорькин.