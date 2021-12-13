Вашингтон, , 14:08 — REGNUM 14 апреля 2020 года президент США Джозеф Байден завершил самую продолжительную войну в истории США и объявил, что последние оставшиеся в Афганистане американские войска будут выведены к 11 сентября. За следующие недели талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили десятки районов и приблизились к крупным городам. В середине июня Исламская Республика Афганистан — хрупкое демократическое государство, построенное после терактов 11 сентября афганскими интеллектуалами, войсками НАТО и на деньги налогоплательщиков США, оказалась на грани смерти. Однако президент Ашраф Гани настаивал перед своим кабинетом, что республика продержится долго, пишет американский еженедельник The New Yorker.

Артиллерия США. Афганистан Archive.defense.gov

«На каждой встрече он успокаивал и воодушевлял нас», — сказала Рангина Хамиди, глава министерства образования Афганистана.

«Соединенные Штаты не обещали остаться в Афганистане навсегда», — напомнил им Гани.

23 июня Гани и его советники вылетели к Байдену на зафрахтованном самолете «Камэйр». Когда самолет пролетал над Атлантикой, Гани и его сопровождающие в салоне самолета обсуждали предполагаемые темы предстоящей встречи. Афганские власти знали, что Байден считал их правительство неэффективным и пораженческим. Однако рекомендация Гани заключалась в том, что они должны передать «единое послание американцам» о единстве в сопротивлении, которое могло бы убедить Соединенные Штаты поддержать продолжающуюся войну против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Первый вице-президент Амрулла Салех сказал, что он почувствовал «удар в спину» после решения Байдена уйти из Афганистана. Он неохотно согласился придерживаться «единого послания».

Днем 25 июня Байден принял Гани и его окружение в Овальном кабинете. Байден сказал Гани: «Мы не отходим в сторону».

Он вынул из кармана записку, в которой записал количество американских жертв в Афганистане и Ираке после терактов 11 сентября, и показал ее Гани. На что последний заявил, что ценит принесенные США жертвы. Далее он объяснил, что «наша цель на следующие шесть месяцев — стабилизировать ситуацию», и описал ситуацию в Афганистане как аналогичную «эпохе Линкольна» в Соединенных Штатах.

«Мое самое сокровенное желание для Афганистана — чтобы у нас был друг в Белом доме», — сказал Гани.

«У вас есть друг», — ответил Байден.

Гани запросил чрезвычайную военную помощь: «Могут ли Соединенные Штаты предоставить больше вертолетов?», «Будут ли американские подрядчики продолжать оказывать материально-техническую поддержку афганской армии?» По словам афганских официальных лиц, присутствовавших на встрече, ответы Байдена были расплывчатыми.

Байден и Гани также обсудили возможность мирного соглашения между правительством Исламской Республики Афганистан и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Дипломаты США в течение нескольких лет вели переговоры с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), чтобы договориться о выходе США из Афганистана и мирных переговорах между Кабулом и повстанцами. Но переговоры не увенчались успехом. Казалось, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полны решимости захватить страну силой. По словам афганских официальных лиц, присутствовавших на встрече, Байден сказал: «Маловероятно, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) примет разумное решение».

Пока Гани и его окружение беседовали с Байденом, Шахрзад Акбар, председатель Афганской независимой комиссии по правам человека, встречался в Вашингтоне с американцами, работающими в области прав человека, демократии и развития. Он вспоминает, как был шокирован, узнав, что многие американцы пришли к выводу, что «Афганистан пошел по неверному пути и каким-то образом смирился со своей судьбой».

Шахрзад Акбар продолжил: «Я был удивлен, что американцы спросили меня, каковы мои возможные планы побега из Кабула и жизни в изгнании».

После официального визита он пробыл в Соединенных Штатах до 4 июля, слушая праздничную речь Байдена, в которой тот сказал: «Мы с нетерпением ждем наступления самого светлого будущего».

»Я много плакал той ночью», — сказал Акбар.

Он вернулся в Кабул, и, переходя из одного посольства в другое, подал заявление на получение визы для своих сотрудников.

В мае 1968 года Соединенные Штаты начали мирные переговоры с Северным Вьетнамом в Париже. Президент Ричард Никсон, который рассматривал переговоры в основном как политическое прикрытие выхода США из войны, также осознавал, что рассматриваемая ситуация в Южном Вьетнаме сделает союзника США более уязвимым. В октябре 1972 года Никсон спросил своего советника по национальной безопасности Генри Киссинджера о возможности выживания Южного Вьетнама.

«Я думаю, что шансы составляют 25%», — сказал ему Киссинджер.

«Что ж, если им суждено развалиться — они развалятся», —сказал Никсон.

В январе 1973 года Соединенные Штаты подписали соглашение о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме, а также о выводе всех своих войск из страны. Они покинули эту страну. Два года спустя партизаны из Северного Вьетнама и Вьетконга захватили Южный Вьетнам. Вертолеты эвакуировали последних американцев с крыши посольства США в Сайгоне.

Последняя глава истории Исламской Республики пошла по совершенно аналогичному пути. На долгие годы мирные переговоры зашли в тупик из-за отказа талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорить с афганским правительством. Но в 2018 году президент США Дональд Трамп, решивший положить конец войне с участием президента Афганистана или без него, назначил специального посланника, Залмая Халилзада, для проведения прямых переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), у которых есть представительство в Дохе.

Халилзад — 67-летний дипломат, родившийся в Афганистане, со степенью доктора политических наук Чикагского университета. Он работал в нескольких республиканских администрациях и был послом Джорджа Буша в Афганистане с 2003 по 2005 год. Инструкции Трампа были предельно ясны: заключить сделку с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая позволит быстро вывести войска США.

В феврале 2020 года США и «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подписали документ под названием «Соглашение о мире в Афганистане». США пообещали вывести все войска из Афганистана к маю 2021 года, если талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разорвут связи с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими террористическими группировками. Переговоры с правительством Исламской Республики о сокращении насилия внутри страны должны продолжаться. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также пообещал не атаковать силы США и НАТО, готовящиеся к выводу. Однако они могли продолжить атаковать афганские войска. Многие положения соглашения не были обнародованы, а правительство Исламской Республики не являлось стороной соглашения.

В то время союз между Вашингтоном и Кабулом, когда-то определявшийся стремлением к демократии, правам женщин и национальностей, был объектом упреков и обвинений. Мирное соглашение между США и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) резко ухудшило ситуацию. Это включало серию секретных письменных и устных соглашений, в том числе спорную статью, запрещающую Соединенным Штатам оказывать помощь афганским силам в их наступательных операциях против «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Гани, в значительной степени «выброшенный» из процесса, пытался понять, на что США согласились и почему, и когда понял, он решительно выступил против этого. Позже, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не смогли выполнить свои обязательства перед США, администрация Трампа проигнорировала эти нарушения.

«Гани чувствовал, что ему лгали и что он был слаб», — говорит Хамидулла Мохеб, советник Гани по национальной безопасности.

Гани поддерживал каналы связи с политиками США, которые поддерживали войну и долгосрочное присутствие США в Афганистане, такими как сенатор Линдси Грэм После переговоров Гани с Грэмом сенатор поддерживал связь с госсекретарем Трампа Майком Помпео, который однажды обвинил Гани в подстрекательстве Вашингтона против администрации Трампа. Многие официальные лица Госдепартамента, в том числе профессиональные беспартийные дипломаты, утверждали, что Гани мало заинтересован в переговорах с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Халилзад сказал: «Гани устраивало текущее положение дел, которое позволяло ему оставаться у власти».

В январе Байден унаследовал разногласия. Он мог бы продлить военное присутствие США без учета соглашения. Он также мог выйти из ситуации, которую создал Трамп. Байден, который был против отправки большого количества войск на войну, будучи вице-президентом при Обаме, открыто сомневался, что Афганистан может стать безопасной и нормально управляемой страной. Временами он казался столь же хладнокровным в отношении Исламской Республики, как Никсон в отношении Южного Вьетнама. Решение Байдена вывести оставшиеся войска США из Афганистана, которое привело к быстрому захвату страны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и беспорядочной эвакуации более 100 000 человек из международного аэропорта имени Хамида Карзая, является подтверждением этого.

Для 38-миллионного населения Афганистана это имело катастрофические последствия. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вновь вводит в стране строгие законы шариата. Страна, которая потеряла миллиарды долларов в виде иностранной помощи, и сейчас стоит перед всё усиливающимся голодом. Обсуждения и решения, принятые в Вашингтоне, Кабуле и Дохе до падения Исламской Республики были в основном конфиденциальными. Сотни страниц заметок, электронных писем, документов и обширных обсуждений между официальными лицами Афганистана и США с самого начала представляют собой неверные суждения, высокомерие, разочаровывающие результаты и заблуждения.

Первая серьезная попытка переговоров с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была предпринята в ноябре 2010 года. За девять лет до этого Соединенные Штаты свергли правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое укрывало террористов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ответственных за теракты 11 сентября. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начал войну, чтобы вернуться к власти, и Ричард Холбрук, посланник Обамы в регионе, надеялся убедить радикалов прекратить боевые действия и заняться политическим решением вопроса. Дипломаты США и переговорщики талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обсуждали возможное мирное решение. Но талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказались сотрудничать с президентом Афганистана Хамидом Карзаем, первым демократически избранным президентом страны, которого они считали марионеткой. Карзай, со своей стороны, выступал против легитимизации Соединенными Штатами экстремистов, стремящихся свергнуть его правительство.