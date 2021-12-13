Москва, , 14:04 — REGNUM Скорее всего, правительство РФ не решится на пойти на девальвацию рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что большинство жителей РФ считают, что доллар может подорожать до 80 рублей.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Насчет 80 рублей я очень сильно сомневаюсь, — сказал Колганов. — Большое падение курса рубля и, соответственно, рост курса доллара возможны только в том случае, если будет очень сильная просадка на нефтегазовом рынке. Но признаков такой сильной просадки пока не наблюдается. То есть, конечно, могут быть спекулятивные движения, связанные с какими-то слухами, но вряд ли это будет устойчивое движение к курсу 80 рублей за доллар».

Как полагает Колганов, девальвации как сознательного применяемого правительством хода, скорее всего, не будет.

«Рубль и так держится на достаточно слабом уровне, чтобы его еще и девальвировать, — сказал Колганов. — Рубль достаточно слаб для того, чтобы это было выгодно экспортерам сырья и топлива, и ронять его еще ниже нет никаких причин».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 10 декабря доллар завершил неделю в минусе, хотя и удержался над уровнем 73 рубля.

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