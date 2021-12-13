Минск, 13 декабря, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Белоруссия может перекрыть транзит газа в страны Европы в ответ на новые санкции, заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой», — заявил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили в Варшаве возможные санкции против Белоруссии.

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