Москва, , 14:03 — REGNUM Конституционный суд России используется положения обновлённой Конституции в своей работе, в первую очередь, в социальной сфере. Об этом 13 декабря заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Валерий Зорькин Kremlin.ru

«Прежде всего, мы живём под знаком обновлённой Конституции, и это уже второй год, по сути дела. Накладывает большие обязательства. Мы стараемся использовать, конечно, уже (положения) новой Конституции, в том числе, скажем, в сфере социальной. Это очень важно», — заявил Зорькин.

«Число жалоб у нас не увеличилось, но число решений осталось тоже примерно на этом уровне», — указал он.