Москва, , 14:03 — REGNUM Сегодня, 13 декабря, биткоин на утренних торгах демонстрирует понижательную динамику, теряя 2,3%, в очередной раз приближаясь к важному уровню поддержки в $47,0 тыс. за монету, для новой попытки пробить его и пройти ниже, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

«Устоит ли отметка в $47,0 тыс. или нет, пожалуй главный вопрос недели для криптовалютного рынка. Видно, что попытки остановить падение курса главной криптовалюты предпринимаются, но пока они не имеют успеха.

Так утром 13 декабря в Twitter-аккаунте премьер-министра Индии Нарендры Моди была опубликована запись о том, что правительство Индии приобрело 500 биткоинов и раздает их всем жителям страны.

Как оказалось позже, учетная запись Наренды Моди была взломана и сообщение было опровергнуто. Сама по себе новость для России малоинтересна, но то, что биткоин, никак не отреагировал на это сообщение, подтверждает разочарованность инвесторов и их неготовность к дальнейшим покупкам криптовалют, особенно в преддверии парада заседаний крупнейших центральных банков.

Из-за возможных решений ЕЦБ, Банка Англии и Банка Японии, рынок практически не переживает, инвесторы убеждены, что эти центральные банки оставят параметры денежно-кредитной политики неизменными, а вот за итоги заседания ФРС, которые будут опубликованы вечером 15 декабря, инвесторы очень беспокоятся.

В попытке остановить разгул инфляции в США, ФРС может ускорить нормализацию денежно-кредитной политики, что укрепит американский доллар и окажет давление на весь криптовалютный рынок.

Так что ключевым моментом этой недели можно считать вечер 15 декабря, а ключевым уровнем отметку в $47,0 тыс. за биткоин.

Если она будет пробита, то следующей целью снижения главной криптовалюты станет отметка в $40,0 тыс., где завяжется долгая борьба.

Если же уровень в $47,0 тыс. выcтоит, то можно ожидать попыток отскока курса биткоина к $53,0−55,0 тыс. к концу недели», — считает эксперт.

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