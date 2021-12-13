Севастополь, 13 декабря, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году в Севастополе планируется отремонтировать 24 дороги, в том числе одну ждёт капитальный ремонт, сообщили в пресс-службе правительства региона 13 декабря.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

Всего в рамках работ планируется заменить изношенное покрытие на площади более 207 тыс. кв. м. На проведение работ из федерального бюджета выделено 986,5 млн рублей.

Список дорог, которые будут отремонтированы, сформирован по результатам ежегодной инструментальной диагностики состояния улично-дорожной сети, с учётом обращений, а также данных проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ / Карта Убитых Дорог». В 2022 году планируется привести в порядок улицы Гвардейская, Пьянзина, Парусную, Лиговскую, Физкультурную, Каширскую, Щитовую, Инкерманскую, Рассветную, Володи Дубинина, Тарутинскую, Коли Пищенко, Академическую, пр. Героев Сталинграда, пер. 1-й Академический и пер. 2-й Академический, а также автомобильные дороги Орловка-Полюшко, Симферополь-Бахчисарай-Севастополь (44−46 км), подъезд к ст. Мекензиевы горы, подъезд к ст. Мекензиевы горы с ответвлениями, Штурмовое-Хмельницкое, Верхнесадовое — с. Симиренко, подъезд к пос. Кача (6−9 км). Кроме того, планируется капитально отремонтировать улицу Горпищенко.

Отметим, что ранее ОНФ сообщал о том, что отремонтированные автомобильные дороги по нацпроекту в Севастополе не соответствуют потребностям пешеходов — подрядчики не выдерживают нормы по обустройству доступной среды, не все пешеходные переходы освещены, общественники отмечали нарушения при установке дорожных знаков и «забытый» строительный мусор после ремонта.