Ростов-на-Дону, 13 декабря, 2021, 14:01 — ИА Регнум. В Ростовской области установлена новая величина прожиточного минимума на 2022 год. На душу населения в регионе этот показатель составит 11 895 рублей (на 800 рублей больше, чем в 2021 году). Постановление донского правительства подписал глава региона Василий Голубев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прожиточный минимум

Для трудоспособного населения Ростовской области величина прожиточного минимума в 2022 году будет равна 12 966 рублям, для пенсионеров — 10 230 рублям. Для детей величина прожиточного минимума установлена на уровне 12 108 рублей.

Для сравнения: величина прожиточного минимума для трудоспособного населения Ростовской области на 2021 год была установлена в размере 11 753 рубля, для пенсионеров — 9 445 рублей, для детей — 11 642 рубля.