Москва, 13 декабря, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Spotify составил список самых популярных музыкантов по жанрам среди российских слушателей в 2021 году. Об этом 13 декабря корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе сервиса.

(сс) StockSnap Музыка

Лидером в рейтинге поп-исполнителей стала южнокорейская группа BTS, на втором месте оказался музыкант The Weeknd, а на третьем — певица Билли Айлиш.

Среди рэп-исполнителей самым прослушиваемым в России оказался Моргенштерн. На второй строчке расположился казахстанский рэпер Скриптонит, а на третьей — дуэт Miyagi & Andy Panda.

В первую тройку списка прослушиваемых музыкантов в жанре классической музыки вошли Иоганн Себастьян Бах, Вольфганг Амадей Моцарт и Пётр Ильич Чайковский соответственно.

Среди рок-исполнителей жители России чаще всего слушали группу «Король и Шут», чуть реже — итальянский коллектив Maneskin и группу «Нервы». Первые три места в списке самых популярных музыкантов в жанре «Альтернативный рок» заняли коллективы «Пошлая Молли», «Порнофильмы» и «Три дня дождя».

В жанре «Инди» фаворитом россиян стала певица алёна швец, на втором месте оказался коллектив Дайте танк (!), а на третьем — группа The Neighbourhood.

Ранее Spotify назвал самого популярного артиста в России за 2021 год. Им стал рэпер Моргенштерн.