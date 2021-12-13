Кишинёв, , 14:01 — REGNUM Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) не одобрила действия президента Молдавии Майи Санду и её партии «Действие и солидарность» (ПДС) в отношении генпрокуратуры республики Александра Стояногло. Об этом заявил экс-премьер-министр Молдавии, лидер Партии развития и объединения Ион Кику в соцсети Facebook.

Ион Кику Presedinte.md

«Заключение Венецианской комиссии ясно указывает на то, что проведённые ПДС изменения в Законе о прокуратуре несовместимы с нормами демократического государства, и ведут к полному подчинению Генпрокуратуры президенту Майе Санду», — отметил Кику.

Он добавил, что комиссия не в праве давать указания Санду, а может только советовать вернуться в рамки закона. По мнению политика, «иностранные кураторы» молдавского президента порекомендуют ей игнорировать это заявление.

Напомним, генпрокурора Молдавии Александра Стояногло временно отстранили от должности и задержали 5 октября за 20 минут до пресс-конференции, где он обещал нечто сообщить о Санду и её окружении. Его обвинили в злоупотреблении властью, «пассивной коррупции», предоставлении ложной информации и превышении должностных полномочий. Генпрокурор обвинений не признаёт и заявляет, что это — якобы «месть» со стороны президента.