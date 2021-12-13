Минск, 13 декабря, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Новым главой Центризбиркома Белоруссии президентом страны Александром Лукашенко назначен Игорь Карпенко, который до этого занимал пост главы министерства образования республики. Об этом 13 декабря сообщает агентство БелТА.

President.gov.by Александар Лукашенко

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Игоря Карпенко, который до настоящего времени занимал пост министра образования, председателем Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что на этот пост Карпенко рекомендовали председатель Палаты представителей Национального собрания страны Владимир Андрейченко и заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Петришенко.

«Что касается Центральной избирательной комиссии. Во-первых, Игорь Васильевич прекрасно понимает, что если народ поддержит предлагаемую Конституцию (изменения), скорее всего, ваша кандидатура еще будет внесена на утверждение Всебелорусского народного собрания. То есть народное вече еще будет вас утверждать, если все будет нормально. Во-вторых, нам предстоят непростые времена, начиная с референдума, проведения его. Вы человек опытный и, в горисполкоме работая, знаете, что такое эти электоральные кампании», — сказал Луашенко в ходе назначения Карпенко на указанный пост.

Отметим, Игорь Карпенко сменил на этом посту Лидию Ермошину, которая была главой белорусского ЦИК с 1996 года.